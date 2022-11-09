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9 ноября, 23:28

«Оттава» выставила российского защитника Зайцева на драфт отказов

Мария Гусева
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«Оттава» выставила российского защитника Никиту Зайцева на драфт отказов, сообщается в официальном Twitter-аккаунте портала CapFriendly.

В течение 24 часов клубы НХЛ могут забрать игрока в свою структуру. Если ни один клуб не проявит интерес к 31-летнему защитнику, он продолжит карьеру в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Оттавы» — «Белвилл Сенаторз».

В июле 2019 года «Торонто» обменял Зайцева в «Оттаву». Его контракт с годовой зарплатой в 4,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне НХЛ Зайцев провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 очко (0+1) при показателе полезности «-3».

Никита Зайцев
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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