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НХЛ

Сегодня, 20:09

Овечкин 24 февраля впервые сыграет после возвращения из России

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

«Овечкин будет играть сегодня. Я думаю, что Александр хочет вернуться и помочь нашей команде и добиться успеха, что бы это не значило — забьет он один гол, оформит хет-трик или просто проведет хорошую игру, а наша команда выиграет матч. Вероятно, добиться успеха — это первостепенное в его списке, но я уверен в том, что он хочется вернуться на лед и принять участие в этой встрече», — приводит слова главного тренера «Кэпиталз» Питера Лавиолетта журналист Том Гулитти.

Этот матч станет 37-летнего россиянина первым после возрващения из России. 14 февраля форвард покинул США и отправился в Москву, 15 февраля стало известно, что его отец, Михаил Овечкин умер в возрасте 71 года.

Матч «Вашингтон» — «Анахайм» пройдет 24 февраля и начнется в 3:00 мск.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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