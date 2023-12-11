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Сегодня, 08:16

Овечкин близок к Игинле в списке лучших ассистентов НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче с «Чикаго» (4:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Этот голевой пас стал для Овечкина 674-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю занимающий 69-е место в истории североамериканской лиги россиянин вплотную подобрался к Джерому Игинле, завершившему карьеру в НХЛ на отметке в 675 результативных передач.

Также в этой встрече Овечкин повторил собственный антирекорд по безголевой серии в 10 игр, который был зафиксирован в марте 2017 года. В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 25 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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