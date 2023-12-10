Овечкин близок к повторению своего антирекорда по безголевой серии в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» продлил свою безголевую серию в матче с «Рейнджерс» (4:0).

В этом матче 38-летний россиянин не отметился заброшенной шайбой и продлил свою безголевую серию до девять матчей. Личный антирекорд Овечкина составляет 10 матчей без заброшенных шайб, который он установил в марте 2017 года. В сезонах-2008/09 и 2010/11 нападающий также оставался без голов на протяжении девять матчей подряд.

В текущем сезоне Овечкин провел 24 матча, в которых набрал 15 (5+10) очков.