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Сегодня, 08:58

Овечкин был близок к повторению собственного рекорда 15-летней давности

Камила Абдурахманова
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к повторению собственного клубного рекорда 15-летней давности по количеству голов, забитых в первых 20 матчах сезона.

В НХЛ в сезоне -2009/10 россиянин установил личный рекорд, забросив 18 шайб в первых 20 матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне Овечкин забил 17 голов после 20 сыгранных встреч.

39-летний россиянин вернулся на лед 29 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и поразил пустые ворота соперника на 57-й минуте встречи. Овечкин не участвовал в 16 играх, получив травму 19 ноября во время игры с «Ютой» (6:2).

За свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 870 голов, до рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 24 шайбы.

Александр Овечкин
НХЛ
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