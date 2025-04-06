Овечкин догнал Гретцки по числу матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал канадца Уэйна Гретцки по числу матчей в НХЛ.

6 апреля 39-летний россиянин вышел на лед в матче против «Айлендерс». Этот матч стал для Овечкина 1487-м в карьере в НХЛ. Столько же провел Гретцки, с которым форвард «Вашингтона» теперь делит 26-е место в истории лиги по этому показателю.

В активе Овечкина 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас он делит первое место с Гретцки. Следующая шайба сделает россиянина лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов лиги.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Айлендерс» — «Вашингтон».

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