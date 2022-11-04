Овечкин догнал Оутса в списке лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 786-ю шайбу в НХЛ за карьеру. Он отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

37-летний россиянин набрал 1420-е очко и вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Адамом Оутсом.

На 18-й строчке располагается форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который за карьеру набрал 1421 (522+899) очко.

Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки — 2857 очков, на втором месте располагается Яромир Ягр — 1921 очко, третьим идет Марк Мессье — 1887 очков.

В этом сезоне Овечкин сыграл за «Вашингтон» 12 матчей и набрал 10 (6+4) очков.