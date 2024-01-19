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НХЛ

Сегодня, 09:13

Овечкин догнал Парка по результативным передачам за карьеру в НХЛ

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Россиянин оформил 683-й голевой пас в своей карьере в НХЛ и догнал бывшего защитника «Рейнджерс» Брэда Парка по данному показателю. Овечкин вышел на 65-е место по количеству результативных передач в лиге.

Ранее нападающий из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и 20 результативных передач.

«Вашингтон» с 50 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Блюз» с 44 очками располагается на 12-й строчке в Западном дивизионе.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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