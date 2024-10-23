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Сегодня, 14:10

Овечкин допустил промах в выходе «два в одного» в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел реализовать стопроцентный момент в матче против «Филадельфии» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Во втором периоде 39-летний россиянин не сумел поразить практически пустые ворота «Флайерз» при выходе «два в одного».

Овечкин с 854 шайбами продолжает на 40 голов отставать от Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером в истории НХЛ.

В текущем сезоне в активе Овечкина 4 (1+3) очка в 5 матчах за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз

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