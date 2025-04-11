Овечкин — о планах побороться за Кубок Стэнли: «Это всегда было мечтой»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что после установления нового рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ намерен побороться с командой за Кубок Стэнли.

«Да, это всегда было нашей мечтой, это достаточно трудный путь. Нужно идти от игры к игре, четыре матча осталось. Сейчас такая часть сезона, когда тебе нужно готовить себя к большим играм. Все ребята в команде это понимают, и это хорошо», — приводит слова Овечкина ТАСС.

6 апреля Овечкин забил в игре против «Айлендерс» (1:4). Этот гол стал для него 895-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

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