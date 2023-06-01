Овечкин хочет запатентовать фразу «I'm okay. Russian machine never breaks»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»). В конце мая он подал соответствующую заявку в Роспатент.

Как сообщает «Вестник лицензионного рынка», в заявке хоккеиста указаны более 10 классов международной классификации товаров и услуг. Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты.

Эту фразу Овечкин произнес еще в 2006 году н а следующий день после того, как оказался на льду от удара защитника «Кэпиталз» Шейона Моррисонна и смог покинуть площадку только с помощью одноклубников.

Также Овечкин подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея.