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Сегодня, 03:22

Овечкин хочет запатентовать фразу «I'm okay. Russian machine never breaks»

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин хочет запатентовать фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»). В конце мая он подал соответствующую заявку в Роспатент.

Как сообщает «Вестник лицензионного рынка», в заявке хоккеиста указаны более 10 классов международной классификации товаров и услуг. Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду и амулеты.

Эту фразу Овечкин произнес еще в 2006 году на следующий день после того, как оказался на льду от удара защитника «Кэпиталз» Шейона Моррисонна и смог покинуть площадку только с помощью одноклубников.

Также Овечкин подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея.

Источник: https://licensingrussia.ru/article/11594-khokkeist-aleksandr-ovechkin-patentuet-legendarnuiu-tsitatu-i-m-okay-russian-machine-never-breaks/
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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