1 ноября, 00:07

Овечкин и его жена показали костюмы на Хеллоуин

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его жена Настасья нарядились в римских гладиаторов для празднования Хеллоуина. Они опубликовали фото в костюмах в социальных сетях.

В этом сезоне 40-летний россиянин набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

7

  • Вислый в бане

    Как BLM может быть признана запрещенной, если это движение с горизонтальными связями? У них что, штаб-квартира есть и членские взносы? Это настолько же тупо как запрещение ЛГБТ-движения в Россиюшке по тем же причинам. Дона действительно зря отменили, но это Канада, которая всю дорогу на эмигрантах и до сих пор строилась/-тся. Про библию не слышал, но секулярность на Западе опять же выше, чем в Скрепной. Не забывай, что ты пишешь на сайте, который НАПРЯМУЮ ворует контент, который мы с тобой обсуждаем, потому что опять же в свободной Россиюшке Ютубчик (на который раньше можно было оставить ссылку) и прочие соцсети запрещены. Ибо нескрепно и не под надзором. Есть ли такой надзор на богомерзком Западе? Нет, конечно, у них все толерантно и инклюзивно, времена такие. Даже Трампа банили в Твиттере за дезинформацию. А ты мне все по опять же русским поговоркам пишешь, что там негров линчуют и англичанка гадит.

    05.11.2025

  • Werewolf

    И что? Тем временем в оплоте демократии БДСМ, тьфу БЛМ признана запрещенной организацией. Не напомнишь, за что симпатишный дядя с твоей аватарке был позором изгнан с телевидения? Или какая истерия была если кто не бухался в ноги угольным? У нас, хотя бы, все постоянно и нас не штормит от одного края до другого. В пентагоне, тьфу ты снова, министерстве войны запрещены трансгендеры и юбки НА МУЖИКАХ. Таки получается, что США перенимает скрепы "Россиюшки"? Как же так. Глядишь со временем и хеллоуин запретят ))))))) Ты там не спеши пока)))) Кстати, твое мнение на запрет библии в мега демократичной Великопакистании? Это не нарушение свободы вероисповедания? Это не диктатура исламистов? Или диктатура только у нас, а кругом розовые единорожки демократии и свободы слова бегают? У нас студенты могут дома что угодно отмечать, хеллоуин запрещет в стенах универа, а вот британцы даже дома библию скачать не могут )))

    02.11.2025

  • bvp

    Позор. Свободу дедушке Тыкве.

    01.11.2025

  • Вислый в бане

    Тем временем в МГУ скрепной Росссиюшки: Студенты журфака МГУ имени Ломоносова рассказали тг-каналу «Первый университетский», что им запретили праздновать Хеллоуин, наряжаться в костюмы и гримироваться согласно эстетике праздника. «Уважаемые студенты, доводим до вашего сведения, что любые атрибуты, связанные с хэллоуином в университете запрещены! Никакие костюмы, грим и прочее. За это будет выноситься выговор студенту»

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Ови всех перегнал по голам в пустые ворота !:laughing::laughing::laughing:

    01.11.2025

  • Леня-космос

    Хватит пиво пить и пузяку отращивать, сезон уже в разгаре. Кросби и Малкина пора догонять!!!

    01.11.2025

  • _Mike N_

    А чего Овечкин-то живот втянул ? Живот не надо скрывать на праздник темных сил Хэлловин, надо пугать соперников по НХЛ своим огромным животом !

    01.11.2025

