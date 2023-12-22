Овечкин и Капризов признаны звездами дня в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

38-летний россиянин отметился 2 (1+1) очками в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ), забросив победную шайбу и прервав серию из 14 игр без голов. Второй звездой признан форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 3 (1+2) очка во встрече с «Монреалем» (4:3 ОТ), также забив победный гол.

Первой звездой дня стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 5 (4+1) очков в матче с «Оттавой» (6:4).

В текущем сезоне Овечкин провел 30 матчей, набрав 20 (6+14) очков. У Капризова 30 (11+19) очков в 31 встрече.