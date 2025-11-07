Видео
7 ноября, 07:13

Овечкин и Кросби сыграли в 99-й раз друг против друга в НХЛ

Павел Лопатко

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби сыграли в 99-й раз друг против друга в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

«Пингвинз» на своем льду победили «Кэпиталз» со счетом 5:3. Овечкин сделал две результативные передачи, а Кросби забил два гола.

40-летний россиянин и 38-летний канадец сыграли в 74-м очном матче регулярных чемпионатов. Также они встречались в 25 матчах плей-офф. Овечкин в этих играх набрал в общей сложности 103 (53+50) очка, а Кросби — 127 (48+79).

Каждый из них набрал по очку в очном матче в 49 раз.

