Овечкин и Кузнецов сыграют в предсезонном матче против «Детройта»

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«Вашингтон» объявил состав на предсезонный матч НХЛ против «Детройта».
Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов попали в заявку на матч. Ранее они пропустили два предсезонных матча.
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не примет участия в игре.
The roster for this evening's preseason date in Detroit.#CapsWings | #ALLCAPS pic.twitter.com/cXlpFKpGKK— Washington Capitals (@Capitals) September 30, 2022
Матч «Вашингтон» — «Детройт» начнется в 2.30 по московскому времени.