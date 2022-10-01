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НХЛ

Сегодня, 00:56

Овечкин и Кузнецов сыграют в предсезонном матче против «Детройта»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» объявил состав на предсезонный матч НХЛ против «Детройта».

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов попали в заявку на матч. Ранее они пропустили два предсезонных матча.

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов не примет участия в игре.

Матч «Вашингтон» — «Детройт» начнется в 2.30 по московскому времени.

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