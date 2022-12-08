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НХЛ

Сегодня, 07:41

Овечкин исполнил Happy Birthday в раздевалке «Вашингтона» в честь дня рождения Лавиолетта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил главного тренера команды Питера Лавиолетта с днем рождения.

После победы над «Филадельфией» (4:1) россиянин исполнил в раздевалке «Кэпиталз» песню Happy Birthday в честь американца. К нападающему присоединились остальные хоккеисты «Вашингтона».

7 декабря Лавиолетту исполнилось 58 лет. Он тренирует «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В матче с «Филадельфией» Овечкин сделал дубль в конце третьего периода, он забросил обе шайбы в пустые ворота. Теперь у россиянина 795 голов в НХЛ, он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

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