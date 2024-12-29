Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:25

Овечкин: «В НХЛ каждый гол дается с трудом»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«В НХЛ каждый гол дается с трудом. Если хотите проверить, наденьте коньки и поиграйте 6 на 5», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

39-летний россиянин забил в концовке матча с «Торонто» (5:2), поразив пустые ворота.

Теперь у Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.

3
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула
Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
У разбившегося в Южной Корее самолета были проблемы с двигателем незадолго до катастрофы
Боксер Бамба умер спустя неделю после завоевания титула WBA Gold
Материалы сюжета Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Карбери: «Овечкин очень крепок, но ему понадобится время, чтобы набрать обороты»
Овечкин — о возвращении: «Рад вернуться в игру. Старался быть в форме насколько мог»
Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 60 голами в пустые ворота
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 869-го гола Александра
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 869-го гола Овечкина. Текущее положение
Сегодня
Вчера
Неделя