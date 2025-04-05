Овечкин о ближайших матчах «Вашингтона»: «Гретцки посетит игры? Круто, он всегда меня поддерживал»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Мне кажется, все, что сейчас происходит — здорово для хоккея, здорово для Вашингтона», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Также форвард «Вашингтона» отреагировал на новость о том, что Гретцки будет присутствовать на каждой игре «Кэпиталз» пока россиянин не побьет его рекорд.

«Это круто. Он всегда меня поддерживал. Настали приятные времена. Посмотрим, что произойдет, но сейчас все внимание на хоккее. Но момент отличный», — сказал Овечкин.

В ночь на субботу, 5 апреля, «Вашингтон» примет «Чикаго». Начало матча — в 2.00 по московскому времени.

Овечкин забросил 892 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, занимая второе место по этому показателю. Гретцки лидирует с 894 голами.

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