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14 апреля, 08:30

Овечкин — о двух подряд поражениях от «Коламбуса»: «Мы взрослые мальчики и понимаем, что стоит на кону»

Руслан Минаев
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче с «Коламбусом» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Не думаю, что что-то не так, глядя на то, что мы забросили только одну шайбу в двух матчах. В этой лиге тяжело выиграть матч, если забиваешь лишь один гол. Мне кажется, нужно быть готовым ментально к таким матчам в плей-офф. Нужно пользоваться моментами, потому что многое решают детали. Мы взрослые мальчики, поэтому понимаем, что стоит на кону. Осталось два матча, нужно быть готовыми», — цитирует Овечкина RMNB.

«Вашингтон» потерпел два подряд поражения от «Коламбуса» — 0:7 и 1:4.

После этого матча «Вашингтон» с 109 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Коламбус» с 85 очками — на девятой строчке.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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