РИА «Новости»: Овечкин летит в Россию из-за проблем со здоровьем у отца

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прибудет в Москву, его приезд связан с проблемами со здоровьем его отца Михаила, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. Россиянин отстает на 82 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд лиги.

«Вашингтон» после 55 матчей набрал 62 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата «Кэпиталз» сыграют с «Каролиной» 15 февраля в 03:00 по московскому времени.