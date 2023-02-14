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Сегодня, 19:49

РИА «Новости»: Овечкин летит в Россию из-за проблем со здоровьем у отца

Мария Гусева
Александр и Михаил Овечкины в 2007 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прибудет в Москву, его приезд связан с проблемами со здоровьем его отца Михаила, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Сегодня, 14 февраля, стало известно, что Овечкин временно покинул команду по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем близкого человека.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 54 (32+22) очка в 54 матчах.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 812 шайб. Россиянин отстает на 82 гола от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд лиги.

«Вашингтон» после 55 матчей набрал 62 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата «Кэпиталз» сыграют с «Каролиной» 15 февраля в 03:00 по московскому времени.

Источник: РИА
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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