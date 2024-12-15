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Сегодня, 08:35

Овечкин может отправиться с «Вашингтоном» на ближайший выезд

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото Getty Images, USA Today Sports
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Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может поехать с командой на ближайшие выездные матчи НХЛ, сообщает журналист Том Галитти в своих соцсетях.

«Кэпиталз» 17 декабря отправятся в гости к «Далласу», а 18-го числа сыграют на выезде против «Чикаго».

По информации источника, в случае поездки Овечкин проведет лишь одну утреннюю тренировку перед игрой с «Далласом», а также возможна одна тренировка с резервистами в преддверии матча с «Чикаго».

14 декабря 39-летний российский нападающий впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.

Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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