Овечкин может пропустить матч с «Рейнджерс»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела, сообщил в Twitter журналист Washington Post Роман Стаббс. Об этом он узнал от главного тренера команды Питера Лавиолетта.

37-летний хоккеист пропустил тренировку команду в начале недели, чтобы восстановиться.

Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» состоится в ночь с 14 на 15 марта. Начало — в 2.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон по версии The Athletic.