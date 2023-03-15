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Сегодня, 01:19

Овечкин может пропустить матч с «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела, сообщил в Twitter журналист Washington Post Роман Стаббс. Об этом он узнал от главного тренера команды Питера Лавиолетта.

37-летний хоккеист пропустил тренировку команду в начале недели, чтобы восстановиться.

Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» состоится в ночь с 14 на 15 марта. Начало — в 2.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал вторым в рейтинге лучших игроков в истории с 50 голами за сезон по версии The Athletic.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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