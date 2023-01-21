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Сегодня, 22:51

Овечкин может пропустить матч «Вашингтона» против «Вегаса»

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса», сообщает журналист Саманта Пелл.

37-летний россиянин не принимал участие в дневной раскатке. Окончательное решение о его участие в матч будет принято непосредственно перед игрой.

На месте Овечкина в первом звене во время раскатки тренировался форвард Энтони Манта.

В активе россиянина 52 (30+22) очка в 48 матчах сезона. В последних 7 играх на счету второго снайпера в истории лиги 1 заброшенная шайба.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
4
1
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