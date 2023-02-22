Овечкин может сыграть с «Анахаймом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня приедет в столицу США, сообщает ESPN.

По сведениям источника, 37-летний россиянин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» на следующий день.

14 февраля хоккеист покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин ушел из жизни после продолжительной болезни.

В текущем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.