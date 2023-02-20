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НХЛ

20 февраля, 23:21

Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона» в игре с «Анахаймом» 24 февраля

Отдел хоккея «СЭ»
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Как стало известно «СЭ», Александр Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» 24 февраля.

Как ранее сообщил ТАСС, Овечкин вылетит из Москвы 21 февраля.

14 февраля хоккеист покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Михаил Овечкин ушел из жизни после продолжительной болезни.

Александр Овечкин с 812 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 82 гола.

Александр Овечкин
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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