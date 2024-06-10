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Сегодня, 22:09

Овечкин на четырехлетие сына заказал торт за 250 тысяч рублей

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская заказали на день рождения сына Ильи, которому в мае исполнилось 4 года, торт за 250 тысяч рублей. Об этом рассказала кондитер Марина Синицкая, занимавшаяся изготовлением кулинарного изделия.

«К нам обратилось топовое агентство, которое организовывало свадьбу для Александра, с просьбой сделать вау-торт для его сына. Звездным родителям хотелось не классический торт, а что-то эффектное, большое и красивое! Выбрали концепцию с многоярусным тортом, в нижнем ярусе которого встроен гараж. Дверь гаража эпично вспыхнула огнём, потом под стелющийся густой туман из гаража выехала сладкая фигурка именинника и начала вращаться. Это было потрясающее зрелище, от которого осталась в восторге вся семья!» — рассказала Синицкая изданию «Страсти».

По словам кондитера, команда готовила заказ на протяжении недели. Десерт весил больше 30 кг и был высотой в 120 см.

Источник: https://www.passion.ru/news/eksklyuzivy/aleksandr-ovechkin-i-anastasiya-shubskaya-zakazali-tort-na-4-letie-syna-za-250-tysyach-10-06-2024.htm
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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