Овечкин набрал 70 очков за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

У 39-летнего россиянина теперь 42 заброшенных шайбы и 28 голевых передач. Для того, чтобы набрать 70 очков в этом сезоне ему потребовалось 62 игры.

Перед игрой состоялась специальная церемония в честь Овечкина, который в воскресенье, 6 апреля, забил гол в матче с «Айлендерс» (1:4) и достиг отметки в 895 заброшенных шайб за карьеру. Россиянин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони.