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Сегодня, 14:18

Овечкин написал одноклубникам по «Вашингтону», что скучает по ним: «Я люблю вас, ребята»

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон рассказал, что Александр Овечкин, который покинул расположение команды из-за смерти отца, написал одноклубникам и заявил, что скучает по ним.

«Он написал: «Я люблю вас, ребята. Скучаю по вам». Он хочет быть с командой больше, чем кто-либо, но сейчас он нужен своей семье. Это непростое, грустное время. Мы поддерживаем Александра и будем делать все, чтобы побеждать в его отсутствие. Думаю, это все, что мы можем сейчас для него сделать, и он будет рад, если у нас будет получаться», — приводит официальный сайт НХЛ слова Уилсона.

Овечкин покинул расположение «Вашингтона» 14 февраля. 15 февраля он сообщил, что его отец Михаил Овечкин скончался в возрасте 71 года. Овечкин-старший был похоронен на Долгопрудненском кладбище 18 февраля.

За время отсутствия Александра Овечкина «Вашингтон» дважды проиграл «Каролине» (2:3; 1:4) и один раз — «Флориде» (3:6).

Александр Овечкин
Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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