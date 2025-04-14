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14 апреля, 19:01

Овечкин назвал игроков, которые могут побить его рекорд в НХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин предположил, кто среди действующих игроков может побить его снайперский рекорд в НХЛ. Наиболее вероятным претендентом считается форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, которого россиянин также называл ранее.

— Среди тех, кто сейчас играет в НХЛ, есть ли кто-то, кто теоретически в далеком будущем может побить ваш рекорд? Считаете ли вы таковым, например, Драйзайтля?

— Дай бог, чтобы побили ребята. Тот же [Леон] Драйзайтль, тот же [Нэйтан] Маккиннон, тот же [Никита] Кучеров, [Коннор] Макдэвид, [Остон] Мэттьюс. У всех есть шансы. Дай бог, чтобы не было травм и забивали голы.

— Когда может быть взят следующий рекорд Гретцки — 1016 шайб?

— Не знаю.

— Перед вами стоит такая личная задача?

— Нет, сейчас задача только хорошо играть в плей-офф, а рекорды на второй план уходят.

39-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов в истории НХЛ с 896 голами. Уэйн Гретцки завершил карьеру с 894 голами в лиге и 122 в плей-офф, всего в его активе за 20-летнюю карьеру в НХЛ — 1016 шайб. Сумма Овечкина на данный момент — 968 (896 в лиге и 72 — в плей-офф).

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Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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