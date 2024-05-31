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Сегодня, 08:55

Овечкин назвал Макдэвида и Маккиннона своими преемниками в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, кого считает своими преемниками в НХЛ.

«Сейчас, думаю, Макдэвид. Если не брать его? Маккиннон, — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат».

В текущем сезоне НХЛ 27-летний Макдэвид набрал за «Эдмонтон» 132 (32+100) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и 28 (4+24) очков в 16 играх плей-офф. «Эдмонтон» встречается с «Далласом» (2-2 в серии после четырех матчей) в финале Западной конференции.

В активе 28-летнего Маккиннона 140 (51+88) очков за «Колорадо» в регулярке и 14 (4+10) очков в Кубке Стэнли.

Александр Овечкин
Коннор Макдэвид
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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