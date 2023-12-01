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НХЛ

Сегодня, 00:00

Овечкин назвал причину неудачного старта сезона

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о старте сезона НХЛ, в котором он забил пока лишь пять голов.

— С чем связываете, что на старте сезона забили меньше обычного? Отличалась ли ваша подготовка от предыдущих лет?

— Не отличалась. Моменты у меня есть, просто не реализую. Буду работать и стараться выйти на обычный уровень.

— Бывают ли моменты, когда из-за снижения результативности охватывает беспокойство о том, что возраст начал брать свое? Может, как раз в контексте рекорда Гретцки? Фетисов, Буре, Ларионов — никто не сомневается, что вы его побьете.

— Спасибо таким великим людям и всем болельщикам за то, что верят в меня. Моя задача проста. В каждой игре есть шансы, которые просто надо использовать. И тогда все будет нормально.

— Что бы вы сейчас ответили тем людям, которые перед этим сезоном заявляли, что в следующие пару лет в «Вашингтоне» все будет нацелено только на ваш рекорд по голам?

— Это их мнение. Пусть говорят, что хотят. Мне без разницы.

Майкл Джордан, Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Хочу сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом!» Эксклюзивное интервью Александра Овечкина
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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