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Сегодня, 22:56

Овечкин назвал причины провального сезона «Вашингтона»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, почему его команда провела провальный сезон.

«Не думаю, что мы были достаточно последовательны, чтобы добиться успеха. Мы выигрывали матч, затем проигрывали. Нужно двигаться дальше. Но, знаете, есть много причин, почему мы не смогли добиться успеха. Много травм, звенья постоянно менялись. У нас есть много здоровых молодых игроков, их ставили в ужасные звенья. Нам нужно найти химию, найти разные способы добиться успеха», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

«Вашингтон» не смог попасть в плей-офф НХЛ. Это случилось впервые за 8 лет.

37-летний Овечкин в этом сезоне набрал 75 (42+33) очков в 73 встречах.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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