Овечкин назвал шайбу в ворота «Финикса» в 2006 году лучшим голом в карьере

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о лучшем голе в своей карьере.

«Забавно — никто не думал, что это будет тот самый гол. «Вашингтон» вернулся из поездки, и мне пришлось пойти в студию ESPN и все объяснить. Я думал: они что, хотят поговорить об этой шайбе? И предположить не мог, что этот гол станет таким известным. Однако сейчас, когда я смотрю на этот гол, понимаю, что это был особенный момент», — приводит слова Овечкина The Athletic.

В январе 2006 года нападающий забил «Финиксу» из положения лежа после сольного прохода. НХЛ впоследствии признал эту шайбу лучшей в его карьере.

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).