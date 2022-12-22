Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:13

Овечкин назвал шайбу в ворота «Финикса» в 2006 году лучшим голом в карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о лучшем голе в своей карьере.

«Забавно — никто не думал, что это будет тот самый гол. «Вашингтон» вернулся из поездки, и мне пришлось пойти в студию ESPN и все объяснить. Я думал: они что, хотят поговорить об этой шайбе? И предположить не мог, что этот гол станет таким известным. Однако сейчас, когда я смотрю на этот гол, понимаю, что это был особенный момент», — приводит слова Овечкина The Athletic.

В январе 2006 года нападающий забил «Финиксу» из положения лежа после сольного прохода. НХЛ впоследствии признал эту шайбу лучшей в его карьере.

Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
1
1
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: 800 голов в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Сын Горди Хоу: «Не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота»
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Мэттьюс — о погоне Овечкина за Гретцки: «Мы являемся свидетелями невероятной истории»
Лавиолетт — о желании Овечкина догнать Хоу: «Иногда ты видишь это в его глазах»
Сын Горди Хоу — о рекорде Овечкина: «Он немного нервничает, но мы поддерживаем его»
Овечкин сфотографировался с сыновьями Горди Хоу и подарил им клюшки с автографами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Оттава» — «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Айлендерс» и другие матчи 22 и 23 декабря