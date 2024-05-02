Овечкин назвал Уилсона будущим капитаном «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что Том Уилсон может стать капитаном команды.

«С самого первого дня, когда Уилсон пришёл в лигу, он демонстрирует свои лидерские качества на льду и за его пределами. Он командный игрок, лидер и, возможно, будущий капитан «Вашингтона», — цитирует Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Действующий контракт 30-летнего хоккеиста истекает в 2031 году.

Ранее Овечкин ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить игровую карьеру.