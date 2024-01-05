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Сегодня, 21:26

Овечкин предупредил «Вашингтон», что предпочел бы пропустить Матч звезд НХЛ

Алина Савинова
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ 2024 года, сообщает журналист Тарик Эль-Башир.

По информации источника, 38-летний россиянин предупредил команду, что хотел бы отказаться от участия в турнире, чтобы отдохнуть, восстановиться и лучше подготовиться ко второй части сезона.

В текущем сезоне Овечкин провел 36 матчей за «Вашингтон», в которых отметился 8 голами и 16 результативными передачами.

Матч звезд НХЛ в 2024 году пройдет в канадском Торонто. Игры запланированы на период со 2 по 3 февраля.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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