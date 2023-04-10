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Сегодня, 20:30

Овечкин не сыграет с «Айлендерс» и пропустит 55-й матч в карьере в НХЛ

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщил журналист Роман Стаббс в своем Twitter со ссылкой на главного тренера столичной команды Питера Лавиолетта .

Ранее российский нападающий не смог принять участие в игре с «Флоридой» из-за травмы верхней части тела. При этом Лавиолетт допускает участие Овечкина в последних двух играх против «Бостона» и «Нью-Джерси».

Этот матч станет для Овечкина 55-м пропущенным матчем за время выступлений в НХЛ. В текущем сезоне 37-летний форвард принял участие в 72 матчах и набрал 74 (42+32) очка.

Ранее «Вашингтон» потерял шансы на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
7
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