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14 апреля, 18:55

Овечкин — о возвращении в «Динамо»: «Поживем — увидим»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о своем будущем. В начале марта в интервью «СЭ» воспитанник «Динамо» не исключил, что после окончания контракта с американским клубом после сезона-2025/26 вернется в Россию.

— Какие у вас планы на будущее? Вы по-прежнему планируете играть за «Динамо»? Или изменились планы? Есть ли намерение заняться тренерской деятельностью? Если да, то где? — спросили Овечкина на пресс-конференции для российских СМИ в Вашингтоне.
— У меня еще год контракта с «Вашингтоном», поэтому так далеко не заглядывал. Поживем — увидим. Насчет тренерской работы тем более.

— Есть ли возможность, что вы еще продлите контракт с «Вашингтоном» после 2026 года?

— Не знаю. Тяжело сказать. Мне будет уже 40 лет. Поживем увидим, как позволит здоровье. Будем смотреть и действовать по ситуации.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и выиграл с «Кэпиталз» Кубок Стэнли в 2018-м, а в «Динамо» выступал в начале карьеры и возвращался во время локаута в НХЛ в первой части сезона-2012/13. Форвард — чемпион России (2004/05) и обладатель Кубка Гагарина (2012/13).

39-летний Овечкин — рекордсмен НХЛ по числу голов. В активе форварда сейчас 896 голов в регулярных чемпионатах. 6 апреля в матче с «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4) капитан «Вашингтона» установил новое достижение для снайперов лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894).

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Динамо (Москва)
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