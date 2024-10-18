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Сегодня, 07:34

Овечкин не забросил ни одной шайбы в трех стартовых матчах в третьем сезоне подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отличиться заброшенной шайбой в трех стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2024/25.

18 октября «Кэпиталз» дома победили «Даллас» (3:2). 39-летний россиянин не набрал результативных баллов. Ранее Овечкин отдал две голевые передачи в матче с «Вегасом» (4:2) и отметился одним ассистом в игре против «Нью-Джерси» (3:5).

Овечкин в третьем сезоне подряд не сумел отметиться заброшенными шайбами в трех стартовых матчах сезона. Всего это четвертый такой сезон хоккеиста в НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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