Овечкин нецензурно прокомментировал победу «Вашингтона» над «Бостоном»

В соцсетях получил распространение ролик, в котором нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после матча НХЛ с «Бостоном» (3:1).

По всей видимости, хоккеист записал новогоднее поздравление для знакомых, один из которых опубликовал видео в свободном доступе.

«Мужики, всем привет. Закончили игру, ******* «Бостон», — сказал Овечкин в видео.

Также 39-летний россиянин поздравил знакомых с новым годом.

«Ребята, самое главное всем здоровья, успехов, будьте молодцом. Всех люблю, всех уважаю. На связи до лета. Самое главное завтра хорошенечко прийти в себя. Открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться. Давайте, всех с Новым годом, обнимаю», — добавил Овечкин.

В текущем сезоне Овечкин набрал 27 (17+10) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ. Всего у Овечкина 870 голов в НХЛ: до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось 24 шайбы.