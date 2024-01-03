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Победный гол Овечкина, дубли Ничушкина, Свечникова и Тарасенко: все голы россиян в НХЛ 3 января

Три российских хоккеиста оформили дубли в матчах НХЛ 3 января
Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 3-е января в НХЛ состоялся большой игровой день.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 8-й гол в сезоне, который стал победным в матче против «Питтсбурга» (4:3). На его счету 830 шайб в карьере в НХЛ.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников оформил дубль в победном матче против «Рейнджерс» (6:1).

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил две шайбы в игре с «Айлендерс» (5:4ОТ).

Российский форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко забил два гола в проигранной встрече против «Ванкувера» (3:6).

Защитник «Айлендерс» Александр Романов отличился заброшенной шайбой в ворота «Эвеланш».

Звезда «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забил очередной гол в проигранном «Виннипегу» матче (2:4).

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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