Овечкин — о 900-й шайбе в НХЛ: «Да, это довольно круто»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился в игре с «Сент-Луисом» (6:1). «Это огромная цифра. Никто никогда не делал этого в истории НХЛ, и быть первым игроком, которому это удалось, — это особый момент. Так что, да, приятно, что все закончилось, и приятно провести этот матч дома, чтобы фанаты и семья могли быть здесь. Да, это довольно круто», — цитирует 40-летнего россиянина пресс-служба НХЛ. 900! Еще один великий рубеж Овечкина Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах. В этом сезоне у россиянина 8 (3+5) очков в 13 матчах.

Заполярье Он ещё, был доверенным лицом одного назначенца, которого Вашингтонский обком, на трон поставил, в качестве проповедника и сказочника...Просто прекрасно! :sunglasses::money_mouth::relaxed:? 06.11.2025

Aprel Опять "СЭ", на СВОих страницах, восхваляет американского гражданина, проживающего в стране НАТО, а сидят в изоляторах РФ - случайные граждане! Совпадение? Не думаю! Позорище! :face_with_monocle::money_mouth::worried: 06.11.2025

obly наверное на кал не сходил долбоёб:thinking: 06.11.2025

Спартаксис г.м. Круто. Но не так, конечно, как это было бы в 1500-м матче. 06.11.2025

тихоновнавсегда Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр набрал первое результативное действие в чемпионате Чехии-2025/26. Для 53-летнего игрока этот сезон стал 38-м в профессиональной карьере. Саша!Без иронии!Чех еще пылит(помним,как ты его приложил в игре Россия-Чехия,а потом сразу еще и гол),так что давай на 1000!!! Ты настоящий русский! Понятно,что Александр этот комментарий не прочитает,но так хочется чтобы эта дичь(1000) стала явью! Невозможное-возможно!Без травм!Удачи тебе!Мы с тобой! Шавки минусующие милости просим!(на другой ветке, под большой статьей, их как грязи...) 06.11.2025

ANTI BOMG Для спортсмЕна типа тебя - мысль была такой, что он из России на американской земле нашу страну предствляет и это знает весь мир. на мой взгляд, это важно сейчас особенно. Но таким, как ты спортсменам, приходится расшифровывать. И никакая физиология с анатомией не подверждает одинаковоссть людей! Люди -разные и анатомически, и, самое главное, умственно! Дошло? Нет?Бывает! Книжки давно читал? Или боксом в основном занимаешься? Там с мыслью проблемы возникают. Береги голову, спортсмЕн!:joy::sweat_smile::rofl: 06.11.2025

За спорт! Круто, давай ещё:grin:! кричат любители рекордов всего мира. 06.11.2025

petrovich555 так бы и сказал, что сегодня у тебя день сдачи мочи на посев).... 06.11.2025

ОстроV Zаячий Груз 700 означал трофейные ценности. Сюда могли входить драгметаллы, музейные ценности, другие варианты военных трофеев, в том числе секретное оружие противоборствующей стороны. Груз 800 - это особо опасное оружие и средства защиты от него. Имеется в виду химическое и бактериологическое оружие. С ним при перевозке необходимо было обращаться с особой осторожностью. Груз 900 - теперь это ЗаОвечкинофинился. 06.11.2025

SportsMan А для нерусского? )) По-моему люди везде одинаковы, даже анатомия и физиология это подтверждают. )) 06.11.2025

mikeV А красиво забросил! 06.11.2025