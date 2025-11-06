Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 ноября, 09:25

Овечкин — о 900-й шайбе в НХЛ: «Да, это довольно круто»

Павел Лопатко
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился в игре с «Сент-Луисом» (6:1).

«Это огромная цифра. Никто никогда не делал этого в истории НХЛ, и быть первым игроком, которому это удалось, — это особый момент. Так что, да, приятно, что все закончилось, и приятно провести этот матч дома, чтобы фанаты и семья могли быть здесь. Да, это довольно круто», — цитирует 40-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

Александр Овечкин.900! Еще один великий рубеж Овечкина

Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.

В этом сезоне у россиянина 8 (3+5) очков в 13 матчах.

13

  • Заполярье

    Он ещё, был доверенным лицом одного назначенца, которого Вашингтонский обком, на трон поставил, в качестве проповедника и сказочника...Просто прекрасно! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    06.11.2025

  • Aprel

    Опять "СЭ", на СВОих страницах, восхваляет американского гражданина, проживающего в стране НАТО, а сидят в изоляторах РФ - случайные граждане! Совпадение? Не думаю! Позорище! :face_with_monocle::money_mouth::worried:

    06.11.2025

  • obly

    наверное на кал не сходил долбоёб:thinking:

    06.11.2025

  • Спартаксис г.м.

    Круто. Но не так, конечно, как это было бы в 1500-м матче.

    06.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр набрал первое результативное действие в чемпионате Чехии-2025/26. Для 53-летнего игрока этот сезон стал 38-м в профессиональной карьере. Саша!Без иронии!Чех еще пылит(помним,как ты его приложил в игре Россия-Чехия,а потом сразу еще и гол),так что давай на 1000!!! Ты настоящий русский! Понятно,что Александр этот комментарий не прочитает,но так хочется чтобы эта дичь(1000) стала явью! Невозможное-возможно!Без травм!Удачи тебе!Мы с тобой! Шавки минусующие милости просим!(на другой ветке, под большой статьей, их как грязи...)

    06.11.2025

  • ANTI BOMG

    Для спортсмЕна типа тебя - мысль была такой, что он из России на американской земле нашу страну предствляет и это знает весь мир. на мой взгляд, это важно сейчас особенно. Но таким, как ты спортсменам, приходится расшифровывать. И никакая физиология с анатомией не подверждает одинаковоссть людей! Люди -разные и анатомически, и, самое главное, умственно! Дошло? Нет?Бывает! Книжки давно читал? Или боксом в основном занимаешься? Там с мыслью проблемы возникают. Береги голову, спортсмЕн!:joy::sweat_smile::rofl:

    06.11.2025

  • За спорт!

    Круто, давай ещё:grin:! кричат любители рекордов всего мира.

    06.11.2025

  • petrovich555

    так бы и сказал, что сегодня у тебя день сдачи мочи на посев)....

    06.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Груз 700 означал трофейные ценности. Сюда могли входить драгметаллы, музейные ценности, другие варианты военных трофеев, в том числе секретное оружие противоборствующей стороны. Груз 800 - это особо опасное оружие и средства защиты от него. Имеется в виду химическое и бактериологическое оружие. С ним при перевозке необходимо было обращаться с особой осторожностью. Груз 900 - теперь это ЗаОвечкинофинился.

    06.11.2025

  • SportsMan

    А для нерусского? )) По-моему люди везде одинаковы, даже анатомия и физиология это подтверждают. ))

    06.11.2025

  • mikeV

    А красиво забросил!

    06.11.2025

  • ANTI BOMG

    А какой тут может быть комментарий для русского человека, кроме как КРУТО!!! Даешь ТЫСЯЧУ!!!

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя