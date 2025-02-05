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Сегодня, 11:36

Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота

Даниил Аршавский
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3).

Таким образом, 39-летний россиянин забил 63-й гол в пустые ворота соперников за карьеру и обновил рекорд лиги.

Второе место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки (56 голов), а третье — Мариан Госса (40 голов).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 39 (25+14) очков в 37 матчах. В общей сложности на счету российского капитана «Кэпиталз» 878 забитых голов в 1463 встречах, до рекорда Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 16 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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