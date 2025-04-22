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Сегодня, 03:06

Овечкин обогнал Малкина по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

39-летний россиянин реализовал большинство и открыл счет в этой встрече. Этот гол стал для Овечкина 29-м в численном преимуществе в плей-офф. По этому показателю он обогнал форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина (28) и разделил седьмое место с Марио Лемье в истории лиги.

На шестом месте с 29 голами в большинстве расположился Никлас Лидстрем, лидером является Бретт Халл (38).

На данный момент на счету Овечкина 142 (73+69) набранных очка в 152 матчах плей-офф.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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