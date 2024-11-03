Овечкин обошел двух легенд НХЛ и Панарина по количеству матчей с 2+ результативными передачами

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:2).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 129 матчей с двумя и более ассистами. По этому показателю он обошел бывшего нападающего «Тампы» Мартена Сан-Луи, экс-форварда «Чикаго» Дага Уилсона и соотечественника Артемия Панарина из «Рейнджерс», на счету которых по 128 игр с 2+ результативными передачами.

Овечкин с 859 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.