Овечкин обошел двух легенд НХЛ и Панарина по количеству матчей с 2+ результативными передачами

Сегодня, 09:20
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:2).
Теперь на счету 39-летнего россиянина 129 матчей с двумя и более ассистами. По этому показателю он обошел бывшего нападающего «Тампы» Мартена Сан-Луи, экс-форварда «Чикаго» Дага Уилсона и соотечественника Артемия Панарина из «Рейнджерс», на счету которых по 128 игр с 2+ результативными передачами.
Овечкин с 859 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.