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Сегодня, 09:20

Овечкин обошел двух легенд НХЛ и Панарина по количеству матчей с 2+ результативными передачами

Алина Савинова
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Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:2).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 129 матчей с двумя и более ассистами. По этому показателю он обошел бывшего нападающего «Тампы» Мартена Сан-Луи, экс-форварда «Чикаго» Дага Уилсона и соотечественника Артемия Панарина из «Рейнджерс», на счету которых по 128 игр с 2+ результативными передачами.

Александр Овечкин. 35 голов до Гретцки! Овечкин разыгрался, а «Вашингтон» смял «Коламбус» за 15 минут

Овечкин с 859 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
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