Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:05

Овечкин обошел Гилмора в списке лучших бомбардиров НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:4).

После этого матча на счету россиянина в чемпионатах НХЛ 1415 (782+633) очков, и он обошел канадского нападающего Дага Гилмора в списке лучших бомбардиров НХЛ, на счету которого 1414 (450+964) баллов.

Теперь Овечкин сравнялся по очкам с канадским форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби (1415 очков), который занимает 19-е место.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (2857 очков).

В текущем сезоне Овечкин провел 4 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
В Минздраве после разбора завалов сообщили о гибели 13 человек при ЧП в Ейске
Арестович заявил о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины
Диетолог рассказала об опасности тыквы при некоторых заболеваниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
НХЛ, 18 октября: «Вашингтон» обыграл «Ванкувер», «Миннесота» уступила «Колорадо» и другие матчи
Овечкин единолично занял второе место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более голами
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 782-го гола Овечкина. Текущее положение
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки и Хоу? Расклады после 782-го гола Александра
Рано списывать Овечкина: дело не в возрасте — он отлично готов к сезону. Голов нет по другой причине
Что с Овечкиным? Он никак не может забить
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Панарин вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ

Свечников в матче с «Сиэтлом» оформил дубль за минуту