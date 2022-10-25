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НХЛ

Сегодня, 06:29

Овечкин обошел Хоу и вышел на чистое второе место в НХЛ по победным голам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Гол российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина принес команде победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, для 37-летнего россиянина этот победный гол стал 122-м в лиге. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Горди Хоу (121).

Рекордсменом является чешский хоккеист Яромир Ягр, у которого на счету 135 победных голов в НХЛ.

«Вашингтон» с 8 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 6 очками — на 14-й строчке.

Источник: https://twitter.com/PR_NHL/status/1584732972527325186?s=20&t=CEnhggbpQytrDmTKVO-NEQ
Александр Овечкин
Яромир Ягр
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Горди Хоу
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