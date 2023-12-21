Овечкин обошел Игинлу в списке лучших ассистентов НХЛ за всю историю

Сегодня, 07:11
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевой пас в овертайме на Дилана Строума в победном матче НХЛ против «Айлендерс» (3:2 ОТ). Эта передача стала для него 676-й за карьеру в чемпионате.
Таким образом россиянин обошел Джерома Игинлу и теперь занимает чистое 68-е место в списке ассистентов за всю историю НХЛ.
Рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 14 матчей.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд, набрал 36 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.