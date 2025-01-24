Овечкин обошел Кросби по очкам в гостевых матчах НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0).

39-летний россиянин набрал 840-е очков в выездных встречах в НХЛ. По этому показателю Овечкин обошел форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби (839) и вышел на восьмое место. Лидирует в списке Уэйн Гретцки, у которого 1459 очков.

В текущем сезоне Овечкин провел 32 матча и набрал 34 (22+12) очка. Теперь у форварда 875 голов в лиге. До рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ россиянину осталось забить 19 голов.