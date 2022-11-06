Овечкин обошел Оутса в списке лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 787-ю шайбу в НХЛ за карьеру. Он отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

37-летний россиянин набрал 1421-е очко и вышел на 18-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. По этому показателю он обошел Адама Оутса.

На 18-й строчке располагается форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который за карьеру набрал 1421 (522+899) очко.

Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки — 2857 очков, на втором месте располагается Яромир Ягр — 1921 очко, третьим идет Марк Мессье — 1887 очков.

В этом сезоне Овечкин сыграл за «Вашингтон» 13 матчей и набрал 11 (7+4) очков.