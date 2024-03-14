Овечкин обошел Сакика по очкам в гостях в истории НХЛ

В выездном матче НХЛ «Вашингтона» против «Эдмонтона» результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Счет после второго периода — 5:2 в пользу хозяев.

38-летний россиянин сделал голевой пас в эпизоде с голом Коннором Макмайкла, благодаря чему вышел на чистое девятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ в гостевых матчах.

Для Овечкина это 708-й матч в лиге на выезде. За это время он набрал 742 очка за карьеру в НХЛ с гостевых матчах и превзошел показатель Джо Сакика (741 очко в 676 матчах). Далее идет занимающий 8-е место Горди Хоу (778 очков в 883 матчах).

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (1298 очков в 742 матчах).